Papa León XIV toma drástica decisión contra sacerdote tico

El papa León XIV concedió una dispensa al costarricense Robert Méndez Esquivel, conocido como “Padre Toto”, quien dejó oficialmente de ser sacerdote de la Iglesia Católica tras una condena en Estados Unidos.

La decisión fue comunicada el pasado 6 de agosto de 2026, según informó la Diócesis de Boise, en Idaho.

A partir de la resolución, Méndez Esquivel regresó al estado laical y dejó de ser considerado clérigo de la Iglesia Católica.

Papa León XIV concede dispensa al sacerdote costarricense

La Diócesis de Boise explicó que el papa León XIV concedió a Méndez Esquivel una dispensa de las obligaciones derivadas de la Sagrada Ordenación.

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe emitió el rescripto correspondiente y comunicó la decisión al costarricense el 6 de agosto.

Con esta resolución, la Iglesia Católica dio por concluido el proceso canónico que mantenía abierto contra el exsacerdote.

La diócesis indicó que Méndez Esquivel presentó voluntariamente una petición al Santo Padre para solicitar la dispensa.

El obispo Peter Christensen respaldó la solicitud y la remitió al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, de acuerdo con las normas de la Iglesia.

Padre Toto fue condenado a 15 años de prisión en Idaho

El caso de Robert Méndez Esquivel también llegó a los tribunales de Estados Unidos.

El costarricense se declaró culpable de un delito de agresión sexual contra un menor de 16 o 17 años. Posteriormente, el Tribunal de Distrito del Condado de Canyon, en Idaho, le impuso una pena de 15 años de prisión.

La sentencia contempla tres años de cumplimiento fijo y otros 12 años de carácter indeterminado.

La parte fija corresponde al periodo que debe cumplir antes de poder optar por la libertad condicional, según la información de la Diócesis de Boise.

Además, las autoridades de Idaho establecieron que deberá registrarse como delincuente sexual en ese estado.

La Iglesia Católica cerró el proceso canónico

Con la concesión de la dispensa, la Diócesis de Boise confirmó que concluyó el proceso canónico relacionado con Méndez Esquivel.

El obispo Peter Christensen aseguró que el cierre del procedimiento representa el final de un capítulo doloroso para la comunidad diocesana.

Christensen también manifestó que ninguna acción administrativa o legal puede reparar el daño causado, pero expresó su deseo de que la resolución permita brindar claridad y consuelo a quienes se vieron afectados.

Diócesis de Boise reafirma compromiso con la protección de menores

En su mensaje, la Diócesis de Boise aseguró que colaboró con las autoridades civiles desde que surgieron las acusaciones y que cumplió con las directrices establecidas por la Santa Sede.

La institución también reiteró su compromiso con la protección de niños, jóvenes y adultos vulnerables.

“Con la concesión del rescripto, concluye el proceso canónico de la Iglesia relativo al señor Méndez Esquivel”, señaló la diócesis en su comunicado.

La sentencia penal y la posterior decisión de la Iglesia marcan dos etapas distintas del caso: por un lado, el proceso judicial en Idaho y, por otro, el procedimiento canónico que determinó su salida del estado clerical.