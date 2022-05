Mario Escobar, el papá de Debanhi, dio a conocer los resultados del allanamiento que se hicieron al interior de las instalaciones del Motel Nueva Castilla, detalló Infobae.

Allí se enfocaron en revisar la habitación 174 del establecimiento. A través de un video que publicó en su canal de YouTube, el padre habló sobre el cateo.

Mario Escobar informó que las autoridades encontraron más cámaras de vigilancia tras el cateo, cuyas grabaciones serán revisadas bajo su petición; pero no precisó en qué lugar de la zona fueron encontradas.

El papá de Debanhi aseguró que fuentes no reveladas le informaron sobre la presencia de las cámaras de seguridad que previamente no habían sido contempladas para el caso.

Fotos: CUARTOSCURO Ig/@debanhi.escobar

De la misma forma, sentenció que, “Ninguna línea de investigación en el caso Susana Debanhi Escobar Bazaldúa se va a cerrar hasta que me demuestren lo contrario”. “Exijo a la Fiscalía que haga su trabajo, exijo a esa dependencia de competencia autónoma que haga su trabajo”.

También manifestó su apoyo a los familiares de más mujeres desaparecidas en el estado, como lo son María Fernanda y Yolanda Martínez.

Exigió “que se resuelva el caso de Debanhi y que no vuelva a pasar lo mismo con los demás; me solidarizo con los demás papás y mamás que han pasado por esto. No vamos a parar y no vamos a quitar el dedo del renglón”.

Escobar destacó que buscará esclarecer las circunstancias de la muerte de su hija, pues busca hacerlo por el bien social y de Debanhi.

Quien le “manda muchos mensajes desde el cielo que está bien y tranquila, yo no lo voy a estar hasta encontrar la verdad”.

También lamentó la respuesta inoportuna y la atención decadente de las autoridades ante el caso, pues aseguró que si se hubiera tratado de una personalidad pública, el caso habría sido atendido de inmediato.

El motel Nueva Castilla donde fue encontrada sin vida la joven Debanhi Escobar, de 18 años.

Según detalló Infobae, previamente, Mario Escobar reveló que él y su esposa solicitaron a las autoridades catear la habitación 174.

Pues recibieron información de posibles rastros biológicos de la joven al interior del cuarto, por lo que “se usó un líquido para verificar si había algún residuo de sangre o alguna otra situación”.

De la misma forma, la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres se encuentra analizando las sábanas y la cama de la habitación 174 del Motel Nueva Castilla.

Cuyos resultados serán comparados con los hallazgos encontrados cerca de la zona de cisternas, donde Debanhi fue encontrada sin vida, informó el medio.