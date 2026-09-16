PANI reubicará a dos menores de edad tras balacera en Cartago

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

El PANI reubicará a dos menores de edad tras la balacera ocurrida en la provincia de Cartago, según informaron las autoridades.

Rodolfo Meneses, Abogado PANI, afirma que “dos personas menores de edad tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario. Ambas actualmente se encuentran en condición estable”.

Las situaciones de violencia golpean a la niñez costarricense y ponen en alerta a las instituciones encargadas de proteger a los menores.

El Patronato Nacional de la Infancia tomará las medidas necesarias para resguardar la integridad de los dos menores afectados.