PANI investiga tres casos de caídas de menores en edificios este año

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) investiga tres casos de caídas de menores en edificios en lo que va del año, siendo el caso más reciente el de un niño de 12 años que cayó desde el piso 12 de una torre residencial en Heredia.

El menor se mantiene en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional de Niños, con múltiples lesiones en su cuerpo.

Las autoridades hacen un llamado a los padres a extremar las medidas de seguridad en viviendas y edificios para prevenir este tipo de accidentes.