PANI denuncia a dos influencers por presunto contacto inapropiado con menores

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) presentó una denuncia ante la Fiscalía por un presunto caso de grooming relacionado con redes sociales.

La institución señaló a los creadores de contenido Enrique Álvarez y Fernando Ocón. Ambos cuentan con una importante cantidad de seguidores en plataformas digitales.

El PANI trasladó el caso a la Fiscalía Adjunta para la Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes.

Las autoridades buscan determinar si existieron contactos inapropiados con personas menores de edad a través de internet.

Fernando Ocón Enrique Álvarez

¿Qué es el grooming?

El grooming ocurre cuando un adulto establece contacto con un menor por medio de internet o redes sociales.

El agresor intenta ganarse la confianza de la víctima. Luego busca manipularla para obtener contenido sexual o información íntima.

En muchos casos, el sospechoso solicita fotografías o videos. También puede intentar coordinar encuentros personales.

Las autoridades consideran este delito una grave amenaza para la seguridad de niñas, niños y adolescentes.

PANI aumenta las denuncias por grooming en redes sociales

El PANI intensificó las acciones contra este tipo de conductas en plataformas digitales.

Durante las últimas semanas, la institución presentó varias denuncias relacionadas con presuntos casos de grooming.

Entre los señalados también figura el creador de contenido Mike Blanco.

Según reportes preliminares, el influencer habría solicitado fotografías a personas menores de edad.

Las autoridades ahora analizan la información y valoran posibles responsabilidades penales.

Esta información se encuentra en desarrollo.