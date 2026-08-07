PANI contabiliza más de mil denuncias por descuido en la salud de menores

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ha contabilizado 1.131 denuncias por negligencia en salud de niños, niñas y adolescentes entre 2025 y lo que va de 2026, una cifra que refleja el incumplimiento de padres y encargados en la vacunación obligatoria y la asistencia a citas médicas.

La institución interviene cuando recibe denuncias de ciudadanos o referencias de servicios de salud, y verifica casos donde se omite el tratamiento o se descuidan las atenciones preventivas de los menores.

La vacunación y la atención médica son derechos fundamentales de la niñez que no se están cumpliendo de manera correcta.