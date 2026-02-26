Páncreas en riesgo: hábitos que pueden desencadenar pancreatitis, diabetes y cáncer

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El páncreas, el órgano ubicado detrás del estómago en la zona conocida como boca del estómago, cumple funciones vitales tanto endocrinas como exocrinas, produciendo insulina para regular el azúcar en sangre y enzimas como la pancreatina para digerir los alimentos, explicó el doctor Claudio Murillo .

Las principales causas de pancreatitis aguda son las piedras en la vesícula que obstruyen el conducto pancreático y el consumo de alcohol, mientras que el alcohol y el tabaco son los responsables de la inflamación crónica y aumentan el riesgo de cáncer de páncreas, especialmente cuando se combinan.

El especialista advirtió que la insuficiencia pancreática puede provocar mala absorción de calcio y vitamina D, derivando en osteoporosis y fracturas, por lo que recomendó pruebas como la elastasa fecal para detectar deficiencias y suplementar a tiempo.