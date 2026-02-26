Páncreas en riesgo: hábitos que pueden desencadenar pancreatitis, diabetes y cáncer

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El páncreas, el órgano ubicado detrás del estómago en la zona conocida como boca del estómago, cumple funciones vitales tanto endocrinas como exocrinas, produciendo insulina para regular el azúcar en sangre y enzimas como la pancreatina para digerir los alimentos, explicó el doctor Claudio Murillo .
Las principales causas de pancreatitis aguda son las piedras en la vesícula que obstruyen el conducto pancreático y el consumo de alcohol, mientras que el alcohol y el tabaco son los responsables de la inflamación crónica y aumentan el riesgo de cáncer de páncreas, especialmente cuando se combinan.
El especialista advirtió que la insuficiencia pancreática puede provocar mala absorción de calcio y vitamina D, derivando en osteoporosis y fracturas, por lo que recomendó pruebas como la elastasa fecal para detectar deficiencias y suplementar a tiempo.