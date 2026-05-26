Panamá publica su lista para el Mundial: ¿Están Fidel y Tomás?

La Federación de Fútbol de Panamá acaba de hacer oficial su convocatoria para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Una duda mueve a los ticos, especialmente a los aficionados del Deportivo Saprissa: ¿Están convocados Fidel Escobar y Tomás Rodríguez?

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La convocatoria de Panamá

Sí, están ambos en lista para el Mundial, Saprissa tendrá dos representantes en el torneo más grande tras la confirmación del entrenador Thomas Christiansen.

También, aparece el mediocampista Adalberto Carrasquilla, compañero de Keylor Navas que salió lesionado en la final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul.

Los datos del Saprissa

Con la camiseta Morada, Fidel Escobar contabiliza un total de 164 partidos, en los que ha marcado un total de 10 goles y ha brindado 12 asistencias. Su liderazgo, experiencia y calidad lo colocaron en la lista de 26 jugadores de Thomas Christiansen, seleccionador canalero.

Por su parte, Tomás Rodríguez ha jugado en 25 oportunidades con el Saprissa y en esos duelos ha conseguido siete tantos distribuidos entre campeonato nacional y Torneo de Copa. El delantero fue elegido para representar al combinado de Panamá.