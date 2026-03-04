Panadería tradicional: recetas que conservan sabor, historia e identidad

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El repostero Jeison Jiménez Ortega mostró las diferencias entre la repostería casera y la industrial, explicando que muchos panes se elaboran de manera mixta.

Presentó el pan minuto, llamado así porque la levadura reacciona al instante al contacto con líquidos como agua o leche.

También mostró arrollados de pollo con queso por dentro y por fuera, ideales para eventos como bodas o cumpleaños. Los arrollados de canela con dulce de leche, los pañuelos tradicionales de buen tamaño rellenos de dulce de leche y los cachos completaron la muestra de repostería tradicional.