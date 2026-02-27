Pakistán ha iniciado una ofensiva militar contra los talibanes en Afganistán luego de llevar a cabo bombardeos en la capital afgana, Kabul, según imágenes difundidas en las últimas horas.

El ministro de Defensa de Pakistán declaró que su país ya perdió la paciencia con las autoridades vecinas, lo que ha derivado en una escalada bélica que el mundo presencia como un nuevo conflicto armado.

Estos ataques se producen apenas días después de una serie de incursiones aéreas previas realizadas por Pakistán. Ambos países, gobernados por regímenes islámicos, ahora se enfrentan a lo largo de una extensa frontera de más de 2.600 kilómetros, cuya legitimidad territorial permanece en disputa histórica.