Las carreteras de Costa Rica siguen cobrando vidas en lo que va de 2026, con un registro de 28.903 accidentes viales y 257 víctimas mortales (170 por colisión, 41 por atropello y 46 por vuelco), según las estadísticas oficiales de la Policía de Tránsito citadas en el informe.

Solo este pasado lunes, dos motociclistas perdieron la vida en accidentes ocurridos en Florencia de San Carlos y en La Florida de Tibás, sumándose a la creciente ola de siniestralidad vial que afecta al país centroamericano.

El primer caso ocurrió en Florencia de San Carlos sobre la Ruta 141, donde un joven motociclista de 22 años de apellido Castro, vecino de La Fortuna, realizó una aparente maniobra de adelantamiento no permitido y colisionó contra un vehículo que estaba haciendo un giro a la izquierda, siendo expulsado varios metros hasta chocar violentamente contra un poste del tendido eléctrico, falleciendo en el lugar.

Horas más tarde, otro accidente mortal se registró en La Florida de Tibás, donde un motociclista falleció tras colisionar contra un vehículo sobre la carretera que comunica Tibás con Moravia, cuando un automóvil intentó girar a la izquierda sin percatarse de la presencia de la motocicleta.