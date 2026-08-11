País seguirá con fuertes vientos este martes

Este martes, Costa Rica experimentará un inicio de día con bastante sol, aunque durante la tarde se prevén lluvias y fuertes ráfagas de viento, especialmente en el centro y norte del país, según el pronóstico meteorológico.

El territorio nacional se mantiene bajo el característico periodo canicular de la primera quincena de agosto, lo que favorece vientos acelerados en esas regiones, mientras la onda tropical número 31 ingresará entre martes y miércoles con débil intensidad.

Se esperan condiciones atmosféricas estables en gran parte del país durante esta jornada, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante las ráfagas de viento y las precipitaciones vespertinas.