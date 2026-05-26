El 2026 registra una cifra récord en incendios forestales, situación que está pasando factura en la producción de agua y otras actividades económicas del país.

Luis Salas, Director Operativo del Cuerpo de Bomberos, detalla que “es ahí donde necesitamos llevar personal, alrededor de de 70 bomberos que están reforzando la zona de forma continua 24/7”.

Los ecosistemas afectados por las llamas tardarán años en recuperarse, lo que impacta directamente en la disponibilidad del líquido para consumo humano y agrícola.

Las autoridades hacen un llamado a la población a evitar quemas no autorizadas y a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda desencadenar un incendio en zonas de vegetación.



