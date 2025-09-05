Un informe revela que en el país ingresaron 82 millones de balas en una década, lo equivalente a que cada costarricense haya tenido al menos 15 balas en su bolsillo durante ese período.

Este dato evidencia la magnitud de la circulación de municiones en el territorio nacional y su potencial vinculación con el incremento de hechos delictivos y violencia armada.

La situación demanda reforzar los controles y políticas públicas para regular de manera más estricta la tenencia y el comercio de armas y municiones, con el fin de garantizar la seguridad ciudadana.