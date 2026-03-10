País enfrenta el primer brote de sarampión

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Costa Rica enfrenta el primer brote de sarampión de 2026 con dos casos confirmados, lo que constituye oficialmente un brote al tratarse de dos personas relacionadas por un mismo medio de contagio.
El Ministerio de Salud mantiene bajo vigilancia a los contactos de las afectadas: una adulta de 41 años vecina de Dulce Nombre de Coronado y una menor de edad de Pococí, mientras investiga si los contagios son importados (adquiridos en el extranjero) o autóctonos.
Las autoridades descartaron un caso sospechoso en el Liceo de Moravia, pero las alarmas están encendidas.