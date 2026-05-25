El inicio de semana llegará con más lluvias para gran parte del país debido al ingreso de la onda tropical número 5, fenómeno que se combinará con vientos alisios acelerados en el oeste del mar Caribe y aumentará las condiciones inestables.

Las autoridades prevén aguaceros en distintos sectores de la vertiente Caribe, condiciones que también alcanzarán zonas montañosas y sectores del Valle Central.

Durante la tarde se esperan lluvias acompañadas de tormenta eléctrica principalmente en regiones del Pacífico Sur y de forma más localizada en el Pacífico Central.

Semana arrancará con ambiente lluvioso

El Caribe Norte y Sur mantendrán cielos mayormente nublados y lluvias en diferentes momentos del día, luego de una semana anterior marcada por fuertes precipitaciones.

La Zona Norte también presentará nubosidad importante y condiciones cálidas, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 33 grados Celsius.

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En el Pacífico Norte predominarán las altas temperaturas, aunque no se descartan chubascos y nubosidad sobre sectores de la península.

Además, el panorama lluvioso podría extenderse, ya que se prevé el ingreso de otra onda tropical a mitad de semana, situación que reforzará aún más las precipitaciones típicas de esta época del año.