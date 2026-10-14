País contabiliza casi 6 mil casos de neumonía en 2026

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El país contabiliza 5.826 casos de neumonía en lo que va del 2026, según datos del Ministerio de Salud, mientras las infecciones respiratorias siguen afectando a la población costarricense.

Esta enfermedad puede complicarse, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia.

Las infecciones respiratorias afectan a la población y las autoridades de salud recomiendan mantener las medidas de prevención.