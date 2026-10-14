País contabiliza casi 6 mil casos de neumonía en 2026

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El país contabiliza 5.826 casos de neumonía en lo que va del 2026, según datos del Ministerio de Salud, mientras las infecciones respiratorias siguen afectando a la población costarricense.
Esta enfermedad puede complicarse, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos, por lo que las autoridades mantienen la vigilancia.
Las infecciones respiratorias afectan a la población y las autoridades de salud recomiendan mantener las medidas de prevención.