País amanece bajo los efectos de la Onda Tropical #36

El país amanece este miércoles bajo la influencia de la Onda Tropical #36, que mantiene un patrón climático inestable y húmedo en la región, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Se pronostican aguaceros durante la mañana en el Caribe Norte y el Pacífico Sur, mientras que el Valle Central también podría verse afectado por las precipitaciones.

“En el periodo de la tarde se estima la posibilidad de aguaceros dispersos acompañados de tormenta eléctrica en el Pacífico Central hacia el sureste del Pacífico Norte. Además en las montañas del Pacífico Sur. Estas lluvias serían más localizadas hacia la península de Nicoya”, declaró José Pablo Valverde, meteorólogo del IMN.

Indicó que el Valle Central presentaría nubosidad durante la tarde, con posibilidad de chubascos en sectores del oeste. Además, se prevé la presencia de viento alisio moderado durante la mañana.

Por eso, las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones ante las lluvias, especialmente en las zonas marítimas y para quienes planean salir de sus hogares.