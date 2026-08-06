País amanece bajo condiciones lluviosas tras paso de Onda Tropical 29

Los cantones de Guápiles, Florencia, La Fortuna, Ciudad Quesada y Aguas Zarcas reportan afectaciones tras el paso de la onda tropical número 29, que dejó aguaceros con tormentas desde la tarde del miércoles y mantiene el pronóstico de más lluvias para este jueves.

El Instituto Meteorológico Nacional prevé precipitaciones en las regiones del Caribe, Pacífico Sur, Valle Central y zona norte, con máximas de hasta 35 grados Celsius en el Pacífico central y 30 en el sur.

Las autoridades evalúan los daños en infraestructura y viviendas, mientras la incertidumbre persiste sobre la habilitación de la Ruta 32, afectada por deslizamientos. Los aguaceros dispersos con tormenta continuarán durante el día, según los pronósticos meteorológicos.