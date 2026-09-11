¿Trabaja el 15 de septiembre? Así le deben pagar

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Este próximo martes 15 de setiembre, Costa Rica conmemorará 205 años de independencia. La fecha es un feriado de pago obligatorio, por lo que las personas trabajadoras no están obligadas a laborar, salvo que exista un acuerdo para hacerlo.

¿Cómo le deben pagar?

Si la persona trabaja durante el feriado, debe recibir pago doble. La forma en que se aplica este pago depende del tipo de salario que recibe y de la actividad de la empresa.

En el caso de quienes reciben pago semanal en actividades no comerciales, el feriado se paga aunque no se trabaje. Si laboran ese día, corresponde el pago doble.

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Para quienes reciben salario mensual, quincenal o semanal en actividades comerciales, el feriado ya está incluido en el salario. Si trabajan el 15 de setiembre, el patrono debe agregar un salario sencillo para completar el pago doble.

Horas extra se pagan triple

Si, además, la persona trabaja horas extra durante el feriado, estas deben pagarse a triple.

El 15 de setiembre es uno de los últimos feriados del año. Los restantes son el 1.° de diciembre, de pago no obligatorio, y el 25 de diciembre, de pago obligatorio.