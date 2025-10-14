¿Qué pasó?

La Fuerza Pública de Costa Rica llegó al Estadio Nacional antes del juego eliminatorio entre Costa Rica y Nicaragua para ejecutar una orden de apremio corporal contra un jugador nicaragüense que debía varios meses de pensión alimentaria.

Según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública, la madre de uno de sus hijos acudió al juzgado para solicitar la orden, que se entregó a los oficiales poco antes del encuentro.

¿Cómo actuó la policía?

Alrededor de nueve oficiales ingresaron al estadio y coordinaron con la Federación Costarricense de Fútbol para abordar al jugador requerido.

La diligencia se realizó en el mismo recinto, donde el deportista canceló la deuda en tiempo real para evitar su traslado al módulo de pensiones alimentarias de La Reforma, donde actualmente hay cerca de 400 personas recluidas por casos similares.

¿Qué dijo la Federación de Nicaragua?

La Federación Nicaragüense de Fútbol expresó su molestia por el procedimiento, alegando que generó un ambiente de tensión e inestabilidad en el equipo.

El director de la Fuerza Pública no reveló el nombre del jugador, aunque algunos aficionados especularon que se trataba de Byron Bonilla, quien más tarde desmintió los rumores en sus redes sociales.

¿Por qué son tan comunes estos casos?

En Costa Rica existen más de 200.000 expedientes activos por pensiones alimentarias, y los juzgados tramitan en promedio 13 órdenes de apremio por hora.

Cada deudor paga en promedio ₡111.000 mensuales, aunque algunos aportan sumas mucho mayores.

Las sanciones por impago pueden ir de dos a seis meses de prisión, dependiendo de la reincidencia.