Una mujer de apellidos Rodríguez Murillo fue detenida por orden de la Fiscalía Adjunta de Heredia, tras ser señalada como sospechosa de estafar a al menos 50 personas mediante la venta de supuestos paquetes vacacionales.

La captura se llevó a cabo la mañana de este lunes 22 de setiembre en una propiedad ubicada en Lindora, donde agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también realizaron allanamientos en busca de evidencia que respalde la investigación.

¿Cómo operaba la estafa?

En mayo de 2024, la imputada habría inducido a error a un cliente, a quien le ofreció 85 reservaciones de hospedaje para él y sus conocidos.

El afectado pagó un total de $29.000 (más de ₡14 millones). Sin embargo, al acercarse la fecha de los viajes, descubrió que 83 reservaciones nunca fueron gestionadas y las dos restantes solo se disfrutaron de manera parcial, ya que hubo cambios de hotel y problemas con las habitaciones.

La sospechosa tampoco devolvió el dinero, lo que obligó a la víctima principal a solicitar un préstamo bancario para reembolsar a las personas afectadas.

Próximos pasos en el caso

La mujer será sometida a declaración indagatoria en las próximas horas. Posteriormente, el Ministerio Público valorará las medidas cautelares que solicitará en su contra.

Las autoridades investigan si más personas pudieron haber sido engañadas bajo este mismo esquema de estafa relacionado con paquetes turísticos.