¿Se tendrá que pagar para tener WhatsApp? Esto dice la plataforma

Las plataformas de Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp, contarán con nuevas versiones de pago que ofrecerán funciones exclusivas y herramientas avanzadas para los usuarios que decidan suscribirse.

Entre las novedades anunciadas destacan opciones de mayor personalización, más chats fijados, estadísticas avanzadas para historias y nuevas herramientas dirigidas a creadores de contenido.

Los planes premium tendrán precios que oscilarán entre los $2,99 y los $3,99 dólares mensuales, dependiendo del servicio y las funciones incluidas.

¿Habrá que pagar para usar WhatsApp?

La respuesta es no. Meta aseguró que las funciones básicas de WhatsApp, Facebook e Instagram continuarán siendo gratuitas para todos los usuarios.

Las nuevas suscripciones serán opcionales y estarán dirigidas a quienes deseen acceder a herramientas adicionales y características exclusivas que no forman parte de la experiencia estándar de las aplicaciones.

También impulsarán productos de inteligencia artificial

Además de las versiones premium, la compañía comenzará a ofrecer nuevas suscripciones relacionadas con productos de inteligencia artificial bajo la marca MetaOne.

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Por el momento, Meta insiste en que los usuarios podrán seguir utilizando WhatsApp, Facebook e Instagram de manera gratuita, mientras que los planes de pago funcionarán como una opción adicional para quienes busquen funciones más avanzadas.