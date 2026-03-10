Padres denuncian que habrían obligado a estudiantes a limpiar materia fecal en escuela

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Padres de familia de la Escuela Santa Rosa en Río Nuevo de Pérez Zeledón se coordinaron para cerrar este lunes el centro educativo por una situación en particular. Según indican, a dos estudiantes los obligaron a limpiar materia fecal en el baño de la institución.

Hechos habrían ocurrido el pasado jueves.

¿Quiénes son las personas señaladas?

La directora y una conserje.

¿Por qué se les acusa de obligar a estudiantes a limpiar material fecal?

Después de cerrar con unas cadenas la escula, los padres aseguraron al medio TV Sur Canal 14, que la conserje indicó que ella no iba a limpiar más la materia fecal de los baños de la institución. Ante esto, fue a donde estaba la directora y esta le habría indicado que escogiera a dos niños al azar para limpiar.

“Fueron al aula de sexto año, sacaron dos chiquitos que estaban en clases, que estaban recibiendo materia y los llevaron a los servicios sanitarios, a que se hincaran a recoger escremento del suelo solo con un trapo mojado y agua“, dijo Iván Espinoza, padre de uno de los supuestos afectados.

Espinoza asegura que su hijo se encuentra “desmoralizado”.

¿Qué acciones se tomaron tras estas acusaciones?

También los padres confirmaron que el viernes anterior presentaron una denuncia en la Dirección Regional del Ministerio de Educación del cantón, Patronato Nacional de la Infancia y en el Organismo de Investigación Judicial.