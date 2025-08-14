El padre Sergio publicó un video en redes sociales para desmentir rumores y comentarios falsos que circulaban sobre su persona. Acompañado de documentos oficiales, explicó que las propiedades señaladas no le pertenecen a él, sino a la Asociación Obras del Espíritu Santo.

El sacerdote aseguró que no posee casa, carro ni salario, y que dedica el 100 % de su vida a su labor pastoral y social. Precisó que 17 de las propiedades se ubican en Cristo Rey y son utilizadas para escuelas, albergues infantiles y juveniles, refugios para mujeres víctimas de violencia, atención a familias extranjeras y centros educativos, estas propiedades incluyen lotes donde se construyen las Torres del Espíritu Santo, así como cementerios para personas sin recursos.

Sobre los 19 vehículos mencionados en redes sociales, detalló que todos pertenecen a la Asociación: seis se utilizan para transporte de alimentos y niños; tres son autobuses de una empresa autobusera; una buseta donada hace siete años; varios camiones; motocicletas en desuso; y un Land Rover recientemente donado que será vendido para cubrir necesidades de las obras. La mayoría lleva el logo de la Asociación.

Agregó que, como sacerdote, no puede tener preferencias culturales o políticas, pero en los últimos meses tres candidatos presidenciales han solicitado su bendición, la cual no puede negar a nadie.

Finalmente, invitó a la población a visitar las Obras del Espíritu Santo para conocer de primera mano los proyectos sociales que se realizan en beneficio de la comunidad.