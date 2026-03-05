Padre Sergio celebra 58 años entregado a servir a los más vulnerables

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El Padre Sergio celebró 58 años entregado a servir a los más vulnerables, rodeado de los niños y adultos mayores que son su familia en las Obras del Espíritu Santo.

El sacerdote, que nació y creció en el mismo barrio donde hoy dirige su obra, tiene una particular forma de festejar: pide a sus feligreses que, en lugar de regalos, donen arroz, frijoles y aceite. Así logra recolectar hasta 12 toneladas de alimentos para compartir.

Su jornada termina después de la 1 de la madrugada, pero cuenta que siempre encuentra tiempo para orar.