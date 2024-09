Greivin Lobo vivió los momentos más angustiantes de su vida, su ex pareja y su hijo de solo 6 años sufrieron un accidente de tránsito que terminaría con la caída del vehículo a un guindo.

En ese accidente la madre de Mateo, no sobrevivió, sin embargo al llegar las autoridades al lugar solo encontraron el cuerpo de la mujer y ningún rastro del menor.

“La gente de la Cruz Roja me decía es extraño, porque no aparece ni los zapatos, no aparece nada de él. Entonces, mi familia me llamaba y me decían lo que yo pensaba, que algún ángel de la guarda lo está cuidando, porque él tuvo que haber caminado, y efectivamente, a él donde lo encontramos, para que tengan una idea, de donde nosotros estábamos buscando, yo me monté en una ambulancia y avancé 10 minutos hacia donde estaba él, todo lo que él caminó fue demasiado”.

Lobo comentó que ya cuando encuentran al menor y se lo ponen al teléfono, esto fue lo primero que le dijo Mateo.

“Cuando me dicen que lo encontraron, que está bien, y me lo ponen al teléfono, entonces lo que me dice él que está asustado, que está solito, no tengo palabras, no tengo palabras para el momento, que he sentido de recuperar a mi hijo, eso fue lo que pasó”.

Por último el padre señala que su hijo volvió a nacer luego de ver las condiciones en cómo se dio el accidente y que al final su hijo solo tuvo rasguños.

“Mi hijo volvió a nacer para mí, porque yo cuando llego al lugar y encuentro las condiciones en que está el carro, Yendry que es la mamá de él, me cuentan que la encuentran en una condición muy mal y fallece entonces, empiezo a ver el carro y vidrios por todos lados, y no aparece”.