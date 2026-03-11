Una disputa familiar por una propiedad terminó en un violento ataque armado en Alajuela, según informaron autoridades judiciales.

De acuerdo con el reporte preliminar, un hombre de 72 años y su hijo de 36 fueron detenidos luego de que presuntamente dispararan contra la vivienda y amenazaran de muerte a otro integrante de la familia.

Las autoridades indicaron que el conflicto se habría originado por diferencias relacionadas con una propiedad familiar ubicada en el mismo terreno donde viven varios miembros de la familia.

Padre e hijo dispararon contra la víctima

Según la investigación preliminar, la discusión entre los familiares fue subiendo de tono hasta que el adulto mayor y su hijo presuntamente accionaron armas de fuego contra la casa del otro hermano.

A pesar de los disparos, la víctima resultó ilesa y posteriormente presentó la denuncia ante las autoridades.

El caso provocó una investigación que culminó este miércoles con dos allanamientos en Desamparados de Alajuela, realizados por agentes judiciales y la Fiscalía.

Sospechosos intentaban huir a Panamá

Cuando los agentes ingresaron a las viviendas, los sospechosos no se encontraban en el lugar, algo que ya preveían las autoridades.

Por esta razón, se desplegó un operativo en el aeropuerto Juan Santamaría, donde finalmente fueron localizados y detenidos cuando intentaban abordar un vuelo con destino a Panamá.

Durante la captura, los investigadores les decomisaron 30 mil dólares en efectivo, es decir, más de 14 millones de colones.

El dinero quedó bajo investigación para determinar si su origen es lícito.

Encuentran armas y municiones en allanamientos

Durante los allanamientos, los agentes judiciales decomisaron cuatro armas de fuego, entre ellas:

Una pistola calibre 9 milímetros

Tres revólveres

Varias municiones de distintos calibres

Todo el material fue remitido como evidencia para la investigación.

Disputa familiar terminó en violencia

Las autoridades calificaron el caso como un ejemplo alarmante de cómo los conflictos familiares pueden escalar a niveles extremos de violencia.

De acuerdo con expertos, este tipo de situaciones evidencia una tendencia preocupante donde las personas recurren a la violencia para resolver disputas, incluso dentro del propio núcleo familiar.