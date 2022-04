Mario Escobar, padre de Debanhi dice que ha recibido diversas amenazas de muerte por parte de sujetos desconocidos.

El hombre dice que lo intentan intimidar para que desista de sus intenciones por esclarecer la muerte de su hija.

“No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte, ¿quién?, no sé, pero no tengo miedo”, manifestó y sentenció: “Voy a seguir investigando”.

Escobar adelantó que este viernes podría revelar las conclusiones de esa nueva necropsia si termina el trabajo de comparación con la que realizó el servicio médico forense de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.