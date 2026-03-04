Padrastro del acusado del femicidio de Nadia Peraza declaró hoy

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Don Berny Sevilla, padrastro de Jeremy Buzano Paisano, acusado del femicidio de Nadia Peraza, declaró esta mañana en los tribunales de Heredia como único testigo de la defensa, en una audiencia donde reveló que dos días después de que la víctima fuera vista con vida por última vez, su hijastro lo llamó desesperado.

“Me dijo que se estaba desangrando, que tenía una hemorragia en la mano y que no podía controlarla”, relató Sevilla ante el Tribunal Penal, aunque aclaró que Jeremy no le explicó cómo se había producido la cortadura ni si fue deliberada.

Al acudir al apartamento donde la pareja convivía en San Rafael de Heredia, el padrastro se encontró con que el joven ya había sido trasladado a un hospital para recibir atención.

Durante el interrogatorio, Sevilla también habló sobre la relación entre Nadia y Jeremy, asegurando que por la difícil infancia que él tuvo en albergues del Pani y viviendo en la calle consideraba que la relación no iba para ninguna parte.