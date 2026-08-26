Pacientes para remplazo de cadera tendrán que esperar más

Los pacientes que esperan un reemplazo de cadera tendrán un tiempo de atención más prolongado por el faltante de siete ortopedistas en el Hospital San Juan de Dios, según informaron las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La falta de especialistas ha generado un retraso en la realización de estas cirugías, que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los pacientes con problemas articulares.

La CCSS trabaja en la contratación de nuevos ortopedistas para reducir los tiempos de espera.