Pacientes del Hospital Calderón Guardia confeccionan faroles como parte de su terapia

Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

Pacientes del Hospital Calderón Guardia elaboran faroles con material de desecho reciclado del propio centro médico para participar en un desfile el 14 de septiembre.

La actividad forma parte del programa de terapia recreativa de Fundacáncer, que brinda apoyo y seguimiento al paciente oncológico.

Una de las participantes explicó que su farol representa un pozo luminoso, inspirado en los pozos de donde los indígenas extraían agua.

Otra paciente elaboró un farol con forma de cocinita de leña utilizando cajas recortadas y materiales reutilizados del hospital.

Una instructora de arteterapia relató que estuvo hospitalizada hace cuatro años y que, ante las restricciones de la pandemia, decidió integrarse a Fundacáncer para acompañar a otros pacientes.

La fundación complementa la terapia con talleres de bordado, en los que una voluntaria entrega diseños pintados para guiar las puntadas.

Una paciente afirmó que estas actividades la llenan de entusiasmo, alegría y paz, y pidió que el proyecto se mantenga en el tiempo.