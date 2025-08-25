Pacientes de la provincia de Puntarenas, ahora utilizan el agua como terapia para reducir dolores crónicos y aliviar diversas enfermedades, una novedad terapéutica que forma parte de los servicios ofrecidos en las modernas instalaciones del Hospital Monseñor Sanabria.

La hidroterapia, que emplea las propiedades físicas del agua para mejorar la movilidad y reducir el dolor, se ha convertido en una herramienta fundamental dentro del centro médico, el cual ha sido recientemente remodelado para brindar una mejor atención a la comunidad.