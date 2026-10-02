Paciente lleva 22 días con fractura de tibia y peroné sin recibir atención de ortopedia

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Una paciente con fractura de tibia y peroné lleva 22 días esperando una cirugía en el Hospital San Francisco de Asís en Grecia. La mujer permanece con yeso y tratamiento de acetaminofén ante la ausencia de un ortopedista que realice el procedimiento.

Élida Jarquín relató que fue trasladada desde la clínica de Naranjo hasta urgencias del Hospital de Grecia, donde le realizaron placas y determinaron la fractura.

La paciente indicó que le informaron que no había ortopedista porque salió hace tres días a vacaciones y no saben cuándo lo sustituyen.

Los técnicos le colocaron el yeso en dos ocasiones y le indicaron que esperara una cita en el término de diez días. Al cierre de edición, el medio no tenía respuesta de la Caja.