El Partido Acción Ciudadana (PAC) anunció que Claudia Dobles encabezará su fórmula presidencial para las elecciones de 2026. La ex primera dama se postulará tanto para la presidencia como para diputada por el primer lugar de San José.

Asamblea General del partido

Durante la Asamblea General del PAC, que se extendió durante el fin de semana, se oficializó la candidatura de Dobles y se presentaron los nombres de quienes la acompañarán en la papeleta. La actividad contó con la participación de figuras destacadas del partido, como el expresidente Luis Guillermo Solís y el fundador del PAC, Ottón Solís.

Respaldo y trayectoria

Ottón Solís destacó la preparación de Claudia Dobles, señalando su experiencia en la empresa privada y en la función pública, así como su formación académica en dos de las mejores universidades del mundo. “Tenemos una candidata capacitada a pesar de su juventud, siempre con ideas transformacionales y exitosísima”, afirmó Solís.

Lecciones de gobiernos anteriores

El fundador del PAC también resaltó la importancia de aprender de experiencias previas, mencionando que en el gobierno de Carlos Alvarado se perdió unidad en la Asamblea Legislativa, lo que dificultó la comunicación de los logros de la gestión.

Continuarán las oficializaciones

La Asamblea del PAC continuará este domingo con la oficialización de los candidatos del partido para la Asamblea Legislativa, completando así la lista de aspirantes que acompañarán a Claudia Dobles en la próxima contienda electoral.