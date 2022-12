Nuevamente la lectura de la sentencia de Pablo Lyle se postergó, en esta ocasión debido a que la jueza del caso dio a conocer que considerará si se iniciará un segundo juicio como lo solicitó la defensa del actor.

Este 8 de diciembre se llevó una nueva audiencia para que Pablo Lyle recibiera su sentencia por haber asesinado involuntariamente a Juan Ricardo Hernández, hombre cubano de 63 años.

No obstante, la jueza Marisa Tinkler no pudo dar la sentencia ya que, informó, primero tendrá que resolver si el protagonista de Mirreyes vs Godínez pasará por un nuevo juicio.

Debido a que los abogados del actor mexicano informaron que solicitaron un nuevo proceso, la jueza dio a conocer que aún no tomaba esa decisión y ya que no quería hacerlo en el momento de la audiencia, tendrían que volver a verse hasta dentro de cuatro días para conocer qué sucederá con el caso de Lyle.

“No he pensado en eso y en cuanto a la decisión, tendré que revisar todas mis notas, no quisiera hacerlo todo hoy”, comentó y fijo la nueva audiencia para la mañana del próximo lunes 12 de diciembre.