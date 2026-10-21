Pablo Arboine será el lateral derecho del Saprissa en la Copa Centroamericana

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El defensa Pablo Arboine ocupará la posición de lateral derecho en el Saprissa para el partido de ida del repechaje de la Copa Centroamericana ante el Luis Ángel Firpo, que se disputará este miércoles a las 6:30 p. m. en el Estadio Jorge “El Mágico” González, en San Salvador, con arbitraje mexicano.

La ausencia de laterales derechos naturales obligó al técnico Hernán Medford a recurrir a Arboine, quien habitualmente se desempeña como defensa central, debido a que Gerald Taylor está sancionado y Samir Taylor y José Carvajal se encuentran lesionados.

En el ataque, la titularidad del delantero centro es la principal duda de Medford, quien evalúa entre Newton Williams y Orlando Sinclair para comandar la ofensiva morada. El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en San Juan de Tibás.