Ovsicori reportó 470 réplicas tras el terremoto que sacudió Panamá

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) reportó un total de 470 réplicas tras el terremoto que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre, según el seguimiento que mantiene la institución.

Como parte de la vigilancia de la actividad sísmica en la región, el Ovsicori continúa monitoreando estos movimientos telúricos que se han registrado durante los días posteriores al evento principal.

La institución mantiene el seguimiento de estos movimientos como parte de la vigilancia de la actividad sísmica en la región, con el fin de informar a la población.