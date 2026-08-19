Ovsicori reporta erupción en el Rincón de la Vieja

El Volcán Rincón de la Vieja registró una nueva erupción este miércoles 19 de agosto, según el reporte emitido por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI).

El evento ocurrió a las 10:50 a. m., tuvo una duración aproximada de un minuto y aunque es inusual, forma parte de la actividad común del masiso.

Nubosidad impidió observar la erupción

De acuerdo con el OVSICORI, la actividad fue identificada mediante los registros sísmicos y acústicos.

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La densa nubosidad que cubría el volcán impidió determinar visualmente la altura de la pluma.

El observatorio señaló que el Rincón de la Vieja ha presentado este tipo de erupciones durante las últimas semanas.

Algunas de estas erupciones han generado lahares, corrientes de sedimentos y agua que pueden desplazarse por los cauces cercanos al volcán.

El nivel de actividad del volcán hace que OVSICORI lo mantenga dentro de la categoría de precaución.