Ovsicori reporta enjambre sísmico

Fecha de publicación: 20 de September de 2026

Fecha de modificación: 20 de September de 2026

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), por medio del experto, Marino Protti, reportó un enjambre sísmico en el Volcán Irazú, Cartago.

¿Qué es un enjambre sísmico?

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), un enjambre es:

“Cuando se observan muchos terremotos en un área relativamente pequeña, que no se ajustan al patrón de una secuencia de sismo principal-réplicas.”

¿Qué dijo Marino Protti?



Asegura que es 20 de setiembre registraron más de 50 eventos sísmicos desde las 6:30 a.m., hasta las 11:00 a.m.

“Actividad sísmica es muy similar a la que se ha presentado en otras ocasiones en el macizo del Volcán Irazú”. agregó Protti,

Más detalles

Los sismos están alineados de noroeste a suroeste. Todos profundidades menores a 3 kilómetros.

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