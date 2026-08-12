Ovsicori registra actividad sísmica y acústica en el Volcán Poás

El volcán Poás registró bastante actividad sísmica durante las primeras horas de este miércoles, según el informe diario del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA).

El reporte fue actualizado a las 11:18 a. m. y analiza los registros obtenidos entre las 11:00 a. m. del martes y las 11:00 a. m. de este miércoles.

De acuerdo con los especialistas, la sismicidad aumentó desde el inicio del 12 de agosto. Además, entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., las frecuencias acústicas presentaron mayor intensidad y definición.

Nubosidad dificulta observar el volcán

Las cámaras del Poás registraron nubosidad durante todo el periodo analizado, por lo que no fue posible contar con una observación clara de las condiciones del cráter.

El OVSICORI también dio seguimiento a los gases emitidos por el volcán.

A pesar de que se registraron picos puntuales, se mantiene bastante estable desde el inicio del mes de agosto.

Con base en estos datos, el OVSICORI mantiene al volcán Poás en nivel de actividad en el segundo nivel de advertencia.

Rincón de la Vieja también registra actividad

El informe también reporta actividad importante en el volcán Rincón de la Vieja.

Durante la tarde del martes se registraron dos erupciones acompañadas de lahares.

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Además, los registros del OVSICORI apuntan a una posible erupción a las 9:18 a. m. de este miércoles, pero las cámaras permanecieron afectadas por la nubosidad, lo que limitó la observación directa de la actividad.

El Rincón de la Vieja permanece en nivel de actividad de Precaución 3.