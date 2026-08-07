OVSICORI pone alta vigilancia en volcán por aumento de erupciones

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA) mantiene una estrecha vigilancia sobre el volcán Rincón de la Vieja tras registrar un incremento en la actividad eruptiva durante las últimas semanas.

Los especialistas informaron que el coloso permanece en nivel de actividad 3 (Precaución), luego de que desde el pasado 2 de julio se contabilizaran 62 erupciones freáticas, lo que evidencia una mayor inestabilidad en el sistema volcánico.

Aumentan las erupciones en el Rincón de la Vieja

De acuerdo con el informe técnico, tres de las erupciones registradas generaron lahares en el flanco norte del volcán, mientras que otras provocaron columnas de gases y ceniza de distinta intensidad.

Además, el monitoreo realizado por OVSICORI detectó cambios en la actividad sísmica, variaciones en las emisiones de gases volcánicos y un comportamiento que mantiene atentos a los expertos.

Los científicos señalaron que el proceso eruptivo continúa y no descartan que se presenten nuevas erupciones de magnitud similar o incluso superior a las observadas en las últimas semanas.

OVSICORI mantiene monitoreo permanente

El equipo de vulcanólogos indicó que realiza un seguimiento constante mediante estaciones sísmicas, sensores de gases y cámaras instaladas alrededor del volcán.

Aunque el nivel de actividad se mantiene en Precaución, los especialistas reiteraron que el comportamiento del Rincón de la Vieja puede cambiar rápidamente, por lo que continuarán evaluando cualquier variación en tiempo real.

Autoridades piden mantenerse informados

Ante el incremento de la actividad volcánica, OVSICORI recomienda a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y de las autoridades locales, especialmente quienes viven o visitan zonas cercanas al volcán.

Las autoridades recuerdan que el acceso a sectores de riesgo puede restringirse dependiendo de la evolución de la actividad eruptiva.