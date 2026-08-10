Ovsicori lanza reporte sobre terremoto en Colombia: ¿Qué relación tiene con Costa Rica?

Este lunes 6 de agosto la mañana estuvo marcada por un fuere terremoto en Colombia, que ronda la magnitud de 7.5 grados.

El Ovsicori, precisamente el sismólogo Marino Protti, emitió su criterio tras el hecho, en el que nombró a Costa Rica.

¿Qué fue lo que sucedió?

“Este sismo tuvo una profundidad de 110 km y está asociado a la subducción de la placa de Nazca por debajo de Colombia”, manifestó.

Según dijo Protti, este tipo de sismos y esa profundidad con placa relativamente joven, como la que se subduce en Colombia, no son muy comunes.

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¿Qué dijo sobre Costa Rica?

Lo que realizó fue una relación a nivel histórico:

“En Costa Rica la placa del Coco en la parte central puede llegar a unos 130 km de profundidad y hay un sismo histórico en 1948 con una profundidad cercana a 7 por debajo de la parte noreste del Valle Central”.

Ovsicori no se refirió a posibles efectos en el país tras el sismo, ya sea réplicas, o bien, actividad marítima relacionada.

De momento, según las autoridades colombianas, la cifra de fallecidos asciende a más de 20 personas.