El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) realizó un importante aclaración sobre los sismos reportados en las últimas horas.

¿Qué pasó?

La institución reportó varios movimientos con una profundidad de 0 kilómetros, lo que generó la alarma de la población. Pero estos movimientos tenían un problema en sus registros.

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¿A qué se debe el reporte de los sismos?

Estos registros están relacionados con el proceso de actualización de software de localización automática de eventos.

“Nuestro equipo técnico trabaja en los ajustes necesarios para garantizar su óptimo funcionamiento”, aseguró el Ovsicori.

Además, ofrecieron las disculpas por las molestias ocasionadas.





