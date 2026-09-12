Ovsicori explica el origen del fuerte sismo que sacudió el país

Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

La población percibió tres sismos durante la noche de este viernes 11 de setiembre. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), explicó el origen de los mismos.

Sismo de mayor magnitud

Uno de los movimientos tuvo una maginitud de 5.1, a las 7:59 p.m., cerca del cantón de Corredores.

Origen, según Ovsicori.

“Está asociado al proceso de subducción de la placa Nazca, por debajo de la microplaca de Panamá“, dijo Walter Jiménez, sismólogo.

¿Cuáles fueron los otros eventos?

Uno de 4.1, se presentó 20 kilómetros al suroeste de Bratsi de Talamanca.

Mientras que el otro se presentó 50 kilómetros al suroeste de Uvita. Como dato, este es asociado al proceso de réplicas del evento principal que se dio el 10 de setiembre.

Las autoridades se mantienen pendientes de la actividad sísmica en el país.

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