Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) aclaró por qué algunos sismos que se reportan en redes sociales no aparecen en la app “Ovsicori-UNA Alerta Terremotos”.

¿Por qué no todos los sismos van a la app?

Según informaron, esto se debe a que en la plataforma solo aparecen los movimientos que son mayores a magnitud 3.5 y que ocurren en la parte central del país, o los que son mayores a 3.8, que se localizan en cualquier parte del territorio nacional.

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¿Dónde se puede ver el reporte de todos los movimientos?

En las redes sociales de la entidad, así como en su sitio web.