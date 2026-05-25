El pasado viernes 22 de mayo, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos publicó una nueva entrega de archivos históricos y desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), conocidos popularmente como OVNIS.

Los mismos ya despiertan interés internacional gracias a sus misterios, reportes y casos que, durante décadas, permanecieron bajo reserva. Todo esto como parte de un programa de transparencia impulsado por la administración estadounidense de Donald Trump.

En las dos notas anteriores, que dejaremos a continuación, se habló sobre imágenes, documentos y videos reveladores sobre algunos de los eventos registrados hasta ahora. En esta ocasión, trataremos casos fuera de la tierra, específicamente en la Luna, en las misiones de Apollo, desde 1969.

¿Qué pasó en la Luna?

Seis casos de objetos voladores no identificados se reportaron en aquel momento y hasta ahora ven la luz tras la publicación. Los repasamos uno a uno.

Un elemento vertical

Esta fotografía de archivo muestra la superficie lunar vista desde el sitio de alunizaje del Apollo 12.

La imagen presenta un área resaltada ligeramente a la derecha del eje vertical del encuadre, se aprecia un fenómeno no identificado, con una apariencia alargada.

Trio inusual

Colores diversos y una ubicación que parece uniforme. Azul, verde/celeste y uno más cálido de color rojizo son los protagonistas en las luces que se aprecian a un costado de la superficie lunar.

Un nuevo análisis preliminar del gobierno de Estados Unidos sugiere que el elemento observado en la imagen podría corresponder a un objeto físico presente en la escena. Además, como parte de la investigación, el gobierno obtuvo el negativo original de la misión Apollo 17 y los resultados completos del análisis conjunto entre la NASA y el DOW se divulgarán una vez finalice la investigación.

Más puntos incógnitos

Zonas particulares son las que destacan, varios puntos interesantes se aprecian en imágenes pero sin seguir algún patrón específico, eso sí, con colores llamativos. Se registraron en la misión Apollo 12.

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Cinco áreas en una, pero con coincidencias

¿Les recuerda algo el área 1? Pues sí, es muy similar a la imagen capturada de manera vertical en el primer caso expuesto en esta nota.

El resto son zonas de puntos llamativos, pero en colores diferentes. Por primera vez se aprecian colores claros en tonos blancos y amarillos, pero sí se mantiene el azul. Todo esto durante la misión de Apollo 12 en 1969.

De nuevo, tres juntos

Esta fotografía de archivo muestra la superficie lunar vista desde el sitio de alunizaje del Apollo 12. En este caso, colores cálidos se hacen presentes, y lo que parece ser una formación de tipo triangular.

Una luz particular

En esta ocasión es solo un punto destacado, con tintes rojizos y blancos. También capturada durante la misión de Apollo 12 en 1969.