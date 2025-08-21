El nuevo reglamento publicado recientemente permite el cierre temporal de hasta 15 días a los outlets que comercialicen mercancía sin documentos aduaneros válidos o que estén vinculados con contrabando.

La medida surge en un contexto en el que la cantidad de outlets creció de manera exponencial, impulsada por sus bajos precios y amplia variedad de productos.

La Cámara de Comercio celebró la disposición, especialmente por el impacto que podría tener en el combate al comercio ilícito de licores, cigarrillos, medicamentos y artículos falsificados.

Algunos consumidores señalan que en los outlets se encuentran productos de buena calidad, aunque otros no cumplen con las garantías. Por ello, se recomienda a los compradores revisar cuidadosamente los artículos y exigir que se respete la garantía correspondiente.