Escrito por: Eduardo Troconis
Lionel Messi volvió a escribir su nombre en los libros del fútbol mundial. Con dos asistencias en la goleada 6-0 de Argentina ante Puerto Rico de este martes, el capitán albiceleste se convirtió en el jugador con más pases de gol en la historia de las selecciones nacionales.
¿Cómo lo logró?
Messi participó directamente en los tantos de Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez, alcanzando así las 60 asistencias internacionales. Con esta cifra, el capitán del Inter Miami y Argentina superó a Neymar Jr. y al estadounidense Landon Donovan, quienes compartían el segundo lugar con 58.
Otro Récord
El nuevo registro amplía una carrera ya repleta de hitos para el argentino, que sigue sumando marcas a sus 38 años.
Además, el récord reafirma el dominio de Messi en las estadísticas internacionales, donde también figura entre los máximos goleadores de todos los tiempos, con más de 110 tantos con la camiseta argentina.