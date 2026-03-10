Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Otro caso más de violencia entre estudiantes se viralizó este martes 10 de marzo, en donde dos alumnos de colegios diferentes se agarraron a golpes fuera de la institución educativa.

El hecho sucedió en la comunidad de Upala, mientras otros estudiantes observaban y grababan la escena con sus celulares.

El incidente ocurrió menos de 24 horas después de la muerte de un estudiante de 18 años en Liberia, quien falleció tras sufrir heridas de arma blanca, lo que vuelve a poner sobre la mesa la violencia de este tipo.

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Pelea frente a estudiantes que graban

De acuerdo con la información trascendida, uno de los involucrados estudia en el Liceo Colonia Punta Arena de Upala y el otro en el Colegio Técnico Profesional (CTP) de Upala.

Ambos se habrían puesto de acuerdo para enfrentarse durante la tarde de este lunes. La pelea ocurrió en la ciclovía, a las afueras de un centro educativo, frente a un grupo de estudiantes que presenciaban el hecho.

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Videos que circularon muestran cómo varios compañeros capturaron con sus teléfonos celulares, mientras hacían porras y se reían cuando los jóvenes se golpeaban.

Uno de los involucrados sería presidente estudiantil

Según relató una madre de familia que envió el video a Repretel.com, uno de los estudiantes involucrados sería, incluso, presidente estudiantil de uno de los centros educativos.

En las imágenes también se observa que, tras separarlos, uno de los jóvenes intentó continuar la pelea, aunque el enfrentamiento terminó instantes después.